ЦСКА продлил контракт с Грудининым

ЦСКА объявил о продлении соглашения с защитником Владимиром Грудининым.

Как сообщает официальный сайт московского клуба, новый контракт с 18-летним хоккеистом рассчитан до конца сезона-2024/25.

В минувшем сезоне Грудинин сыграл за все три команды системы ЦСКА. Он дошел до финала Кубка Харламова вместе с «Красной Армией», выиграв регулярный чемпионат. В составе главной команды защитник стал обладателем Кубка Гагарина.

Грудинин провел шесть матчей в регулярном чемпионате КХЛ и семь игр в плей-офф.