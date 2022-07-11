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ЦСКА продлил контракт с Грудининым

Молодой хоккеист уже сыграл за сборную России.
11 июля 2022 20:20
автор: Александр Поволоцкий

ЦСКА объявил о продлении соглашения с защитником Владимиром Грудининым.

Как сообщает официальный сайт московского клуба, новый контракт с 18-летним хоккеистом рассчитан до конца сезона-2024/25.

В минувшем сезоне Грудинин сыграл за все три команды системы ЦСКА. Он дошел до финала Кубка Харламова вместе с «Красной Армией», выиграв регулярный чемпионат. В составе главной команды защитник стал обладателем Кубка Гагарина.

Грудинин провел шесть матчей в регулярном чемпионате КХЛ и семь игр в плей-офф.

источник: ХК ЦСКА
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