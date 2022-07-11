Евгений Свечников станет свободным агентом в НХЛ

Медведев все равно остался бы номером один! Что было бы с теннисными рейтингами при «нормальном» Уимблдоне

Результаты только что завершившегося лондонского турнира «Большого шлема» никак не отражены в обновленных теннисных рейтингах. Как так вышло - и кто от этого пострадал?