Евгений Свечников станет свободным агентом в НХЛ

Российский форвард «Виннипега» Евгений Свечников не получит квалификационное предложение от клуба.
Как сообщает пресс-служба «Джетс», 25-летний хоккеист станет неограниченно свободным агентом. После 13 июля сможет сможет вести переговоры для трудоустройства с любым клубом НХЛ. Заработок россиянина составлял 750 тысяч долларов.
Ранее Евгений Свечников выступал за «Детройт».
В минувшем сезоне нападающий провел 72 матча, в которых набрал 19 (7+12) очков при показателе полезности «-4».
источник: ХК «Виннипег Джетс»