«Колорадо» официально заключил восьмилетний контракт с Валерием Ничушкиным

Пресс-служба «Колорадо Эвеланш» сообщила о том, что нападающий Валерий Ничушкин подписал новый контракт с клубом.

По информации источника, трудовое соглашение 27-летнего россиянина с командой НХЛ рассчитано на восемь лет. Согласно данным различных СМИ, за это время хоккеист заработает около 49 миллионов долларов.

Напомним, что Ничушкин защищает цвета «Колорадо» с 2019 года. Всего в составе «Эвеланш» он отыграл 182 матча, забросил 48 шайб и отдал 52 результативных передачи. Ранее в своей карьере игрок выступал за «Даллас Старз», ЦСКА и «Трактор».

В прошедшем сезоне россиянин вместе со своим клубом стал обладателем Кубка Стэнли, обыграв в финальной серии Тампу-Бэй Лайтнинг (4-2).