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Голкипер «Вашингтона» Самсонов не получил квалификационное предложение от клуба

С 13 июля россиянин станет свободным агентом.
Голкипер «Вашингтона» Самсонов не получил квалификационное предложение от клуба
12 июля 2022 10:25
автор: Владислав Корегин
автор фото: ХК «Вашингтон Кэпиталз»

Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» сообщила о том, что клуб принял решение не делать квалификационное предложение голкиперу Илье Самсонову.

Отмечается, что 13 июля 25-летний россиянин станет неограниченно свободным агентом.

Напомним, что в 2015 году Самсонов был выбран «Вашингтоном» в первом раунде драфта НХЛ под общим 22-м номером. Всего в составе «Кэпиталз» он отыграл 89 матчей. Его средний процент отраженных бросков в лиге составляет 90,2.

Ранее в своей карьере вратарь защищал цвета магнитогорского «Металлурга».

источник: ХК «Вашингтон Кэпиталс»
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