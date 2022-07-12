Голкипер «Вашингтона» Самсонов не получил квалификационное предложение от клуба

Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» сообщила о том, что клуб принял решение не делать квалификационное предложение голкиперу Илье Самсонову.
Отмечается, что 13 июля 25-летний россиянин станет неограниченно свободным агентом.
Напомним, что в 2015 году Самсонов был выбран «Вашингтоном» в первом раунде драфта НХЛ под общим 22-м номером. Всего в составе «Кэпиталз» он отыграл 89 матчей. Его средний процент отраженных бросков в лиге составляет 90,2.
Ранее в своей карьере вратарь защищал цвета магнитогорского «Металлурга».
источник: ХК «Вашингтон Кэпиталс»