Глава IIHF прокомментировал ситуацию с российскими хоккеистами, имеющими проблемы с армией

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф высказался по поводу ситуации с голкипером «Филадельфии Флайерз» Иваном Федотовым.

– Не только один Иван Федотов сейчас в России оказался в такой ситуации, насколько я понимаю. Наш принцип заключается в том, что IIHF никогда не станет отменять законы и решения властей любой из стран, хоть это и грустно, – цитирует Тардифа «РИА Новости».

Напомним, что ранее Федотова задержали в Санкт-Петербурге по делу об уклонении от армии. Спортсмену стало плохо, поэтому сначала он был отправлен в больницу. После выписки хоккеиста доставили в военкомат и отправили в Мурманскую область, а оттуда – на Новую Землю, где он и должен пройти срочную службу.

Ранее сообщалось, что проблемы с армией возникли и у нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.