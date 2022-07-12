Малкин 13 июля станет свободным агентом

Старый конь борозды не испортит! Почему ЦСКА надо возвращать Вагнера Лава, если он действительно этого хочет

38-летняя экс-звезда РПЛ Вагнер Лав ищет новый клуб. И это хорошая новость для нового главного тренера ЦСКА Владимира Федотова.