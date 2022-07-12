Малкин 13 июля станет свободным агентом

Российский хоккеист Евгений Малкин, чем восьмилетний контракт с «Питтсбургом» подошел концу» с 13 июля станет свободным агентом.
«Выйдет ли Малкин на рынок свободных агентов? Да, с завтрашнего дня Женя будет свободным агентом», - приводит «Чемпионат» слова представителя форварда Геннадия Ушакова.
Напомним, что Малкин выступает за «Пингвинз» с 2006 года. Всего он принял участие в 981 встрече регулярных чемпионатов, набрав 1146 (444+702) очков. В плей-офф Евгений провел 177 игр, заработав 180 (67+113) очков.
источник: NHL (НХЛ)