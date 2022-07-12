Американский журналист согласился с решением «Питтсбурга» не продлевать контракт с Малкиным

Эксперт Pittsburgh Hockey Now Дэн Кингерски поддержал «Пингвинз» в решении не продлевать контракт с российским нападающим Евгением Малкиным.

«Все просто. Это бизнес. Если бы это не было так, Яромир Ягр по-прежнему играл бы за «Пингвинз». Если бы это не было бизнесом, Марк-Андре Флери мог бы торчать здесь лет до 50», - написал Кингерски.

Напомним, что Малкин выступает за «Питтсбург Пингвинз» с 2006 года. Всего он принял участие в 981 встрече регулярных чемпионатов, набрав 1146 (444+702) очков. В плей-офф Евгений провел 177 игр, заработав 180 (67+113) очков.