Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Кит завершил карьеру

Защитник «Эдмонтона» Данкан Кит завершил карьеру, сообщает пресс-служба клуба.

За «Эдмонтон» Кит выступал в прошлом сезоне. Всю свою остальную карьеру в НХЛ он провел в «Чикаго», где стал обладателем трех Кубков Стэнли.

В составе сборной Канады Кит завоевал две золотые олимпийские медали и серебро чемпионата мира.

Также Данкан дважды становился победителем премии «Джеймс Норрис Трофи», как лучший защитнику НХЛ, и один раз победил в номинации на лучшего игрока плей-офф Кубка Стэнли, за что получил «Конн Смайт Трофи».