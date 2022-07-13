«Питтсбург» объявил о подписании четырехлетнего контракта с Малкиным

Пресс-служба «Питтсбург Пингвинз» сообщила о том, что нападающий Евгений Малкин останется в команде.

По информации источника, клуб НХЛ заключил с 35-летним россиянином контракт, рассчитанный на четыре года. Согласно новому соглашению, хоккеист будет зарабатывать 6,1 млн долларов за один сезон. Ранее игрок получал 9,5 млн в год.

Напомним, что в 2004 году Малкин был выбран «Питтсбургом» в первом раунде драфта под общим вторым номером. Всего за клуб хоккеист отыграл 981 матч, в которых набрал 1146 (444 + 702) очков. Вместе с «Пингвинз» форвард стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли.