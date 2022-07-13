Американский журналист поделился деталями нового контракта Малкина с «Питтсбургом»

Стало известно о том, какие денежные суммы будет получать нападающий Евгений Малкин по новому четырехлетнему контракту с «Питтсбург Пингвинз».

Согласно данным журналиста TSN Пьера Лебрюна, 35-летний хоккеист заработает 8 млн долларов в первый год соглашения. При этом данная сумма будет разделена на две части – зарплату и бонус за подписание контракта (оба – по 4 млн). Во второй, третий и четвертый годы россиянин получит 6, 5,6 и 1 млн долларов соответственно в качестве заработной платы. При этом бонус составит 3,8 млн.

Напомним, что в 2004 году Малкин был выбран «Питтсбургом» в первом раунде драфта под общим вторым номером. Всего за клуб хоккеист отыграл 981 матч, в которых набрал 1146 (444 + 702) очков. Вместе с «Пингвинз» форвард стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли.