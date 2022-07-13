ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Защитник «Калгари» Задоров выйдет на рынок свободных агентов

Ранее в НХЛ россиянин выступал за «Баффало», «Колорадо» и «Чикаго».
13 июля 2022 08:57
автор: Владислав Корегин

Защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров может сменить клубную прописку этим летом.

Как сообщает журналист TSN Даррен Дрегер в своих соцсетях, 27-летний россиянин хочет выслушать предложения по трудовому соглашению от других команд НХЛ. Отмечается, что по этой причине хоккеист выйдет на рынок свободных агентов.

Напомним, что Задоров перешел в «Калгари» летом прошлого года в результате обмена с «Чикаго Блэкхоукс», подписав однолетний контракт. В сезоне-2021/22 он принял участие в 86 матчах, забросил четыре шайбы и отдал 21 результативную передачу.

Ранее в своей карьере хоккеист защищал цвета «Баффало Сэйбрз» и «Колорадо Эвеланш».

источник: TSN
Это интересно:
Защитник «Калгари» Задоров выйдет на рынок свободных агентов
Ранее в НХЛ россиянин выступал за «Баффало», «Колорадо» и «Чикаго».
13.07.2022 08:57
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Американский журналист поделился деталями нового контракта Малкина с «Питтсбургом»
Россиянин останется в команде НХЛ как минимум на четыре года.
13.07.2022 08:43
Хоккей
автор: Владислав Корегин
«Питтсбург» объявил о подписании четырехлетнего контракта с Малкиным
«Питтсбург» объявил о подписании четырехлетнего контракта с Малкиным
Российский хоккеист продолжит свои выступления в составе «Пингвинз».
13.07.2022 08:12
Хоккей
автор: Владислав Корегин
«Питтсбург» предлагал Малкину четырехлетний контракт
Стороны не смогли договорится.
12.07.2022 23:37
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Евгений Свечников может перейти в «Чикаго»
«Виннипег» не сделал предложение по новому контракту российскому форварду.
12.07.2022 23:18
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Кит завершил карьеру
Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Кит завершил карьеру
Легенда «Чикаго» свой последний сезон провел в «Эдмонтоне».
12.07.2022 20:27
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Фетисов считает, что Малкин найдет себе команду, ставящую цель выиграть Кубок Стэнли
Малкин провел всю свою 16-летнюю карьеру в НХЛ за «Пингвинз», выиграв Кубок Стэнли в 2009, 2016 и 2017 годах.
12.07.2022 20:12
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Американский журналист согласился с решением «Питтсбурга» не продлевать контракт с Малкиным
Российский хоккеист 13 июля станет свободным агентом.
12.07.2022 19:01
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Нестеров продлил контракт с ЦСКА
Нестеров продлил контракт с ЦСКА
Защитник подписал четырехлетнее соглашение.
12.07.2022 17:44
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Малкин 13 июля станет свободным агентом
Малкин 13 июля станет свободным агентом
Форвард не смог договорится с «Питтсбургом» о новом контракте.
12.07.2022 16:51
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Операция «Ы». Неужели Федуну в «Спартаке» нашли замену?
Молва очередной раз отодвигает Леонида Федуна от управления «Спартаком». Источники уверяют, что его место может занять Александр Матыцын.
Гран-при по фигурному катанию без России, но с Англией! Абсурд или эксперимент?
Международная федерация катания на коньках назвала места проведения всех турниров серии Гран-при нынешнего года. Вместо привычных России и Китая этапы примут Финляндия и Великобритания.
Старый конь борозды не испортит! Почему ЦСКА надо возвращать Вагнера Лава, если он действительно этого хочет
38-летняя экс-звезда РПЛ Вагнер Лав ищет новый клуб. И это хорошая новость для нового главного тренера ЦСКА Владимира Федотова.
«За «Колорадо» лед буду грызть!» Правила жизни Валерия Ничушкина, русского героя Кубка Стэнли-2022
Валерий Ничушкин получил 8-летний контракт от «Колорадо Эвеланш», пройдя в НХЛ очень сложный путь от неудачника до суперзвезды чемпионской команды. «Плеймейкер» вспоминает, что говорил российский форвард о своих взлетах и падениях.
Футбол с воздушной тревогой. Пока Украина решает, как начать чемпионат, народ из клубов разбегается
11 июля было объявлено, что новый чемпионат Украины по футболу должен стартовать 23 августа. Матчи планируется проводить без зрителей.
Медведев все равно остался бы номером один! Что было бы с теннисными рейтингами при «нормальном» Уимблдоне
Результаты только что завершившегося лондонского турнира «Большого шлема» никак не отражены в обновленных теннисных рейтингах. Как так вышло - и кто от этого пострадал?
Ноль четыре — и точка. Суперкубок России и другие футбольные мемы
Главные события российского и зарубежного футбола в картинках и видео.
Как Россия и Казахстан не поделили славу новой чемпионки Уимблдона
Казахстанскому теннису привалило счастье: сменившая гражданство в 2018-м уроженка Москвы Елена Рыбакина стала сенсационной чемпионкой Уимблдона-2022. На тему российского участия в ее судьбе сразу пошли самые разные комментарии.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 11.07.2022: на кону 2 850 000 рублей!
11 июля 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Три тайма — и камбэк с 0:3! Как «Локо» и «Динамо» выдали триллер в Черкизове
В товарищеском матче, который проходил в нестандартном формате, была зафиксирована боевая ничья 3:3.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика