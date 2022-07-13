Защитник «Калгари» Задоров выйдет на рынок свободных агентов

Защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров может сменить клубную прописку этим летом.

Как сообщает журналист TSN Даррен Дрегер в своих соцсетях, 27-летний россиянин хочет выслушать предложения по трудовому соглашению от других команд НХЛ. Отмечается, что по этой причине хоккеист выйдет на рынок свободных агентов.

Напомним, что Задоров перешел в «Калгари» летом прошлого года в результате обмена с «Чикаго Блэкхоукс», подписав однолетний контракт. В сезоне-2021/22 он принял участие в 86 матчах, забросил четыре шайбы и отдал 21 результативную передачу.

Ранее в своей карьере хоккеист защищал цвета «Баффало Сэйбрз» и «Колорадо Эвеланш».