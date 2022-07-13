Президент КХЛ высказался о новом контракте Малкина с «Питтсбургом»

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал появившуюся новость о том, что «Питтсбург Пингвинз» подписал новый контракт с нападающим Евгением Малкиным.

Ранее стало известно, что клуб НХЛ заключил с 35-летним россиянином трудовое соглашение, рассчитанное на четыре года. По новому контракту хоккеист будет зарабатывать 6,1 млн долларов за один сезон.

– Евгению было выгодно остаться в родном клубе, где он провел всю свою карьеру в НХЛ. Я рад за него и тому, что они договорились. И теперь на протяжении четырех лет Евгений может быть уверен в себе, спокойно готовиться к сезону и приносить пользу команде, – цитирует Морозова «РИА Новости».

Напомним, что в 2004 году Малкин был выбран «Питтсбургом» в первом раунде драфта под общим вторым номером. Всего за клуб хоккеист отыграл 981 матч, в которых набрал 1146 (444 + 702) очков. Вместе с «Пингвинз» форвард стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли.