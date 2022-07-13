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Малкин станет третьим в НХЛ по суммарному заработку

Российский форвард подписал новый четырехлетний контракт с «Питтсбургом».
13 июля 2022 16:37
автор: Максим Скороходов

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин станет третьим в НХЛ по суммарному заработку, сообщает RT, ссылаясь на CapFriendly.

Напомним, что по новому соглашению с командой он получит за четыре года 24,4 млн долларов.

Отметим, что лидером данного рейтинга является партнер Малкина по команде Сидни Кросби.

Добавим, что в 2004 году Малкин был выбран «Питтсбургом» в первом раунде драфта под общим вторым номером. Всего за клуб хоккеист отыграл 981 матч, в которых набрал 1146 (444 + 702) очков. Вместе с «Пингвинз» форвард стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли.

источник: «RT на русском»
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