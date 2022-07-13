Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин станет третьим в НХЛ по суммарному заработку, сообщает RT, ссылаясь на CapFriendly.

Напомним, что по новому соглашению с командой он получит за четыре года 24,4 млн долларов.

Отметим, что лидером данного рейтинга является партнер Малкина по команде Сидни Кросби.

Добавим, что в 2004 году Малкин был выбран «Питтсбургом» в первом раунде драфта под общим вторым номером. Всего за клуб хоккеист отыграл 981 матч, в которых набрал 1146 (444 + 702) очков. Вместе с «Пингвинз» форвард стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли.