ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Зарипов передумал завершать карьеру и продлил контракт с «Ак Барсом»

Нападающий хочет шестой Кубок Гагарина.
Зарипов передумал завершать карьеру и продлил контракт с «Ак Барсом»
13 июля 2022 16:52
автор: Максим Скороходов
автор фото: ХК "Ак Барс"

«Ак Барс» продлил контракт с капитаном клуба Данисом Зариповым.

«Я планировал завершить карьеру на высокой ноте − с Кубком Гагарина. В прошлом сезоне этого сделать не удалось, поэтому я принял решение продолжить играть.

Невероятно рад остаться в родном клубе еще на один год. Для меня всегда было честью играть в цветах «Ак Барса», представлять Казань и Татарстан. Благодарю клуб за сделанное предложение, а болельщиков − за постоянную поддержку. В новом сезоне мы приложим все усилия, чтобы вернуть Кубок Гагарина в Казань», - приводит слова хоккеиста пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне «Ак Барс» выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина на первой стадии плей-офф, уступив «Авангарду» (2-4). На счету Зарипова было 24 матча в регулярном чемпионате КХЛ, в которых он набрал 11 (4+7) очков, и три игры в плей-офф при одной голевой передаче.

Добавим, что Зарипов является пятикратным обладателем Кубка Гагарина, три из которых были завоеваны в составе казанского клуба.

источник: ХК «Ак Барс»
Это интересно:
Мамин вернулся в ЦСКА
Мамин вернулся в ЦСКА
Прошлый сезон форвард провел НХЛ.
13.07.2022 18:11
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Эвандер Кейн подписал новый контракт с «Эдмонтоном»
Эвандер Кейн подписал новый контракт с «Эдмонтоном»
Форвард заработает за четыре сезона 20,5 млн долларов.
13.07.2022 17:22
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Зарипов передумал завершать карьеру и продлил контракт с «Ак Барсом»
Зарипов передумал завершать карьеру и продлил контракт с «Ак Барсом»
Нападающий хочет шестой Кубок Гагарина.
13.07.2022 16:52
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Малкин станет третьим в НХЛ по суммарному заработку
Малкин станет третьим в НХЛ по суммарному заработку
Российский форвард подписал новый четырехлетний контракт с «Питтсбургом».
13.07.2022 16:37
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Президент КХЛ высказался о новом контракте Малкина с «Питтсбургом»
Россиянин останется в команде НХЛ как минимум на четыре года.
13.07.2022 11:43
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Защитник «Калгари» Задоров выйдет на рынок свободных агентов
Ранее в НХЛ россиянин выступал за «Баффало», «Колорадо» и «Чикаго».
13.07.2022 08:57
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Американский журналист поделился деталями нового контракта Малкина с «Питтсбургом»
Россиянин останется в команде НХЛ как минимум на четыре года.
13.07.2022 08:43
Хоккей
автор: Владислав Корегин
«Питтсбург» объявил о подписании четырехлетнего контракта с Малкиным
«Питтсбург» объявил о подписании четырехлетнего контракта с Малкиным
Российский хоккеист продолжит свои выступления в составе «Пингвинз».
13.07.2022 08:12
Хоккей
автор: Владислав Корегин
«Питтсбург» предлагал Малкину четырехлетний контракт
Стороны не смогли договорится.
12.07.2022 23:37
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Евгений Свечников может перейти в «Чикаго»
«Виннипег» не сделал предложение по новому контракту российскому форварду.
12.07.2022 23:18
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Есть бразильцы у «Зенита» — нет интриги! Расклады на верхних этажах РПЛ
15 июля матчем «Зенита» и «Химок» стартует чемпионат России, победитель в котором, по мнению букмекеров, уже известен. Питерский клуб считается единственным претендентом на золото, и ни у кого нет никаких сомнений, что команда Сергея Семака завоюет пятый титул подряд.
Третий по деньгам в истории НХЛ! Как Малкин дожал «пингвинов»
Евгений Малкин, судя по всему, останется в «Питтсбург Пингвинз» до конца своей замечательной карьеры, все-таки подписав с клубом новый четырехлетний контракт.
У нового генспонсора РПЛ возникли первые разногласия с клубами. Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
Операция «Ы». Неужели Федуну в «Спартаке» нашли замену?
Молва очередной раз отодвигает Леонида Федуна от управления «Спартаком». Источники уверяют, что его место может занять Александр Матыцын.
Гран-при по фигурному катанию без России, но с Англией! Абсурд или эксперимент?
Международная федерация катания на коньках назвала места проведения всех турниров серии Гран-при нынешнего года. Вместо привычных России и Китая этапы примут Финляндия и Великобритания.
Старый конь борозды не испортит! Почему ЦСКА надо возвращать Вагнера Лава, если он действительно этого хочет
38-летняя экс-звезда РПЛ Вагнер Лав ищет новый клуб. И это хорошая новость для нового главного тренера ЦСКА Владимира Федотова.
«За «Колорадо» лед буду грызть!» Правила жизни Валерия Ничушкина, русского героя Кубка Стэнли-2022
Валерий Ничушкин получил 8-летний контракт от «Колорадо Эвеланш», пройдя в НХЛ очень сложный путь от неудачника до суперзвезды чемпионской команды. «Плеймейкер» вспоминает, что говорил российский форвард о своих взлетах и падениях.
Футбол с воздушной тревогой. Пока Украина решает, как начать чемпионат, народ из клубов разбегается
11 июля было объявлено, что новый чемпионат Украины по футболу должен стартовать 23 августа. Матчи планируется проводить без зрителей.
Медведев все равно остался бы номером один! Что было бы с теннисными рейтингами при «нормальном» Уимблдоне
Результаты только что завершившегося лондонского турнира «Большого шлема» никак не отражены в обновленных теннисных рейтингах. Как так вышло - и кто от этого пострадал?
Ноль четыре — и точка. Суперкубок России и другие футбольные мемы
Главные события российского и зарубежного футбола в картинках и видео.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика