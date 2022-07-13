Зарипов передумал завершать карьеру и продлил контракт с «Ак Барсом»

«Ак Барс» продлил контракт с капитаном клуба Данисом Зариповым.

«Я планировал завершить карьеру на высокой ноте − с Кубком Гагарина. В прошлом сезоне этого сделать не удалось, поэтому я принял решение продолжить играть.

Невероятно рад остаться в родном клубе еще на один год. Для меня всегда было честью играть в цветах «Ак Барса», представлять Казань и Татарстан. Благодарю клуб за сделанное предложение, а болельщиков − за постоянную поддержку. В новом сезоне мы приложим все усилия, чтобы вернуть Кубок Гагарина в Казань», - приводит слова хоккеиста пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне «Ак Барс» выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина на первой стадии плей-офф, уступив «Авангарду» (2-4). На счету Зарипова было 24 матча в регулярном чемпионате КХЛ, в которых он набрал 11 (4+7) очков, и три игры в плей-офф при одной голевой передаче.

Добавим, что Зарипов является пятикратным обладателем Кубка Гагарина, три из которых были завоеваны в составе казанского клуба.