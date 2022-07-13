Нападающий Кузьменко стал игроком «Ванкувера»

«Ванкувер» объявил о подписании однолетнего контракта новичка начального уровня с российским нападающим Андреем Кузьменко.

По правилам НХЛ, форвард будет получать минимально возможную зарплату - 950 тыс. долларов.

«Мы рады заключить этот контракт с Андреем. Я наблюдал за ним в течение достаточно долгого времени, и хотя мы знаем, что игра в НХЛ - немного другое, мы уверены, что он сможет помочь нашей команде стать лучше», - приводит пресс-служба клуба слова генерального менеджера Патрика Альвина.

Кузьменко последние четыре года выступал за СКА. В прошлом сезоне Андрей провел 45 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и 16 игр в Кубке Гагарина, в которых набрал 53 (20+33) и 14 (7+7) очков соответственно.