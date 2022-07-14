«Калгари» объявил о продлении контракта с Задоровым на два года

Пресс-служба «Калгари Флэймз» объявила о том, что защитник Никита Задоров останется в команде.

По информации источника, клуб НХЛ заключил с 27-летним россиянином двухлетний контракт. Отмечается, что его заработная плата составит 3,75 млн долларов за один сезон.

Напомним, что Задоров перешел в «Калгари» летом прошлого года в результате обмена с «Чикаго Блэкхоукс». В сезоне-2021/22 он принял участие в 86 матчах, забросил четыре шайбы и отдал 21 результативную передачу.

Ранее в своей карьере хоккеист защищал цвета «Баффало Сэйбрз» и «Колорадо Эвеланш».