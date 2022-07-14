Генеральный менеджер «Питтсбурга» заявил, что клуб счастлив подписать новый контракт с Малкиным

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Рон Хекстолл высказался по поводу подписания нового контракта с нападающим Евгением Малкиным.

Ранее стало известно, что клуб НХЛ заключил с 35-летним россиянином трудовое соглашение, рассчитанное на четыре года. В общей сложности по новому контракту хоккеист заработает 24,4 млн долларов.

– Мы очень счастливы подписать контракт с Джено. Это одна из тех сделок, которые сработали в обе стороны. Мы очень рады, что он снова подписал контракт и завершит свою карьеру в качестве «пингвина», – цитирует Хекстолла пресс-служба лиги.

Напомним, что в 2004 году Малкин был выбран «Питтсбургом» в первом раунде драфта под общим вторым номером. Всего за клуб хоккеист отыграл 981 матч, в которых набрал 1146 (444 + 702) очков. Вместе с «Пингвинз» форвард стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли.