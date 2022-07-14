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Радулов подписал двухлетний контракт с «Ак Барсом»

Российский хоккеист присоединился к команде из Казани.
Радулов подписал двухлетний контракт с «Ак Барсом»
14 июля 2022 09:25
автор: Владислав Корегин
автор фото: ХК «Ак Барс»

Экс-нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов официально пополнил состав «Ак Барса».

Согласно информации пресс-службы казанцев, клуб из Татарстана заключил с 36-летним хоккеистом трудовое соглашение, рассчитанное до конца сезона-2023/24.

Напомним, что Радулов выступал за «Даллас» с 2017 года. В прошедшем сезоне он набрал 22 (4+18) очка в 74 матчах. Также в своей карьере форвард защищал цвета «Нэшвилл Предаторз» и «Монреаль Канадиенс». Всего в НХЛ он отыграл 524 встречи, забросил 144 шайбы и отдал 224 результативных передачи.

В КХЛ Радулов играл за московского «Динамо», «Салават Юлаев» и ЦСКА.

источник: ХК «Ак Барс»
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