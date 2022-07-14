Радулов прокомментировал свое решение перейти в «Ак Барс»

Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов объяснил, по какой причине он принял решение стать хоккеистом казанского клуба.

14 июля команда из Татарстана сообщил о подписании двухлетнего контракта с 36-летним хоккеистом. Ранее в СМИ появлялись слухи о том, что зарплата форварда составит около 170 млн рублей за два года.

– Решения о возвращении легко не принимаются, но, учитывая возраст и семейные обстоятельства, мне хотелось больше времени проводить в России. Я согласился на предложение «Ак Барса», потому что это отличный клуб, где всё на высшем уровне, команда ставит перед собой высшие задачи и мне всегда было приятно играть в Казани, – цитирует Радулова пресс-служба казанцев.

Напомним, что последней командой Радулов был «Даллас Старз», к составу которого он присоединился в 2017 году. Также в своей карьере он защищал цвета «Нэшвилл Предаторз» и «Монреаль Канадиенс». Всего в НХЛ игрок провел 524 матча, забросил 144 шайбы и отдал 224 результативных передачи.

В КХЛ Радулов играл за московского «Динамо», «Салават Юлаев» и ЦСКА.