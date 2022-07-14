Сергачев поддержал Федотова: Надеюсь, он все перетерпит

Защитник «Тампы-Бэй» Михаил Сергачев поддержал вратаря сборной России Ивана Федотова, который в настоящий момент проходит службу в армии.

«Мне жалко его карьеру, он выиграл серебро Олимпиады, вытащил ЦСКА, выиграл для них кубок. Надеюсь, он все перетерпит. Здесь тяжело что-то говорить. Я его поддерживаю. Я не знаю, кто и что, но могу сказать, что мне жаль его как человека», - приводит слова Сергачева Sport24.ru.

Напомним, ранее сотрудники органов задержали Федотова в Санкт-Петербурге и доставили в военкомат, где вратарю стало плохо, и его увезли на скорой. После выписки из больницы хоккеиста доставили в военкомат и отправили в Мурманскую область, а оттуда – на Новую Землю, где он и должен пройти срочную службу.

По последней информации, Иван выписался из военно-морского госпиталя, в котором находился в связи с обострением гастрита.