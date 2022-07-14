Сергачев - о деньгах по новому контракту: Никакую мойку открывать не собираюсь

Защитник «Тампы-Бэй» Михаил Сергачев рассказал, куда будет вкладывать свои заработанные деньги.

Напомним, что 13 июля «молнии» заключили новый восьмилетний контракт с российским хоккеистом на сумму 68 млн долларов.

«Вложу. Так, слава богу, у меня всё есть, больших трат сейчас не намечается. Я не банкир, в акциях не разбираюсь. Самое простое – недвижка. Никакую мойку открывать не собираюсь, кальянную тоже», - приводит слова защитника «Чемпионат».

Сергачев играет за «молний» с 2017 года и помог команде завоевать два Кубка Стэнли.

В прошлом сезоне на его счету 78 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и 23 игры в Кубке Стэнли, где он набрал 38 (7+31) и 10 (2+8) очков.