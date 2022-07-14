Сергачев верит, что у него еще будет шанс сыграть на Олимпиаде

Защитник «Тампы-Бэй» Михаил Сергачев рассказал, как отреагировал на решение НХЛ не отпускать своих игроков на Олимпиаду в Пекине.

«Расстроился, что не поехали, думаю, все расстроились, не только русские, но и шведы, канадцы, финны, американцы — все. Это ложка дегтя в хорошем сезоне, в котором лига очень много заработала. Надеюсь, это не последний шанс. Буду до конца верить, что у меня будет шанс сыграть на Олимпиаде, прочувствовать ее атмосферу, что-то выиграть», - приводит слова Сергачева «Чемпионат».

Напомним, что команда России на Олимпиаде в Пекине дошла до финала, где уступила Финляндии (1:2).

Следующая зимняя Олимпиада пройдет в 2026 году в итальянских Милане и Кортине-д’Ампеццо.