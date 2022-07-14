ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Сергачев верит, что у него еще будет шанс сыграть на Олимпиаде

НХЛ не отпустила своих хоккеистов не в Пхенчан, не в Пекин.
Сергачев верит, что у него еще будет шанс сыграть на Олимпиаде
14 июля 2022 23:20
автор: Максим Скороходов
автор фото: Официальный сайт НХЛ

Защитник «Тампы-Бэй» Михаил Сергачев рассказал, как отреагировал на решение НХЛ не отпускать своих игроков на Олимпиаду в Пекине.

«Расстроился, что не поехали, думаю, все расстроились, не только русские, но и шведы, канадцы, финны, американцы — все. Это ложка дегтя в хорошем сезоне, в котором лига очень много заработала. Надеюсь, это не последний шанс. Буду до конца верить, что у меня будет шанс сыграть на Олимпиаде, прочувствовать ее атмосферу, что-то выиграть», - приводит слова Сергачева «Чемпионат».

Напомним, что команда России на Олимпиаде в Пекине дошла до финала, где уступила Финляндии (1:2).

Следующая зимняя Олимпиада пройдет в 2026 году в итальянских Милане и Кортине-д’Ампеццо.

источник: Чемпионат.com
Это интересно:
Сергачев верит, что у него еще будет шанс сыграть на Олимпиаде
Сергачев верит, что у него еще будет шанс сыграть на Олимпиаде
НХЛ не отпустила своих хоккеистов не в Пхенчан, не в Пекин.
14.07.2022 23:20
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Сергачев - о деньгах по новому контракту: Никакую мойку открывать не собираюсь
Российский хоккеист за восемь лет получит 68 млн долларов.
14.07.2022 21:14
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Сергачев поддержал Федотова: Надеюсь, он все перетерпит
Сергачев поддержал Федотова: Надеюсь, он все перетерпит
Вратаря сборной России отправили служить в армию.
14.07.2022 20:00
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Радулов прокомментировал свое решение перейти в «Ак Барс»
Хоккеист подписал двухлетний контракт с казанской командой.
14.07.2022 10:55
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Радулов подписал двухлетний контракт с «Ак Барсом»
Радулов подписал двухлетний контракт с «Ак Барсом»
Российский хоккеист присоединился к команде из Казани.
14.07.2022 09:25
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Генеральный менеджер «Питтсбурга» заявил, что клуб счастлив подписать новый контракт с Малкиным
Российский хоккеист останется в команде как минимум до 2026 года.
14.07.2022 08:41
Хоккей
автор: Владислав Корегин
«Калгари» объявил о продлении контракта с Задоровым на два года
«Калгари» объявил о продлении контракта с Задоровым на два года
«Флэймз» сохранили в своем составе российского хоккеиста.
14.07.2022 08:14
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Ягр - генменеджерам НХЛ: Я тоже свободный агент
Ягр - генменеджерам НХЛ: Я тоже свободный агент
50-летний хоккеист не собирается завершать карьеру.
13.07.2022 23:28
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Вашингтон» подписал контракт на пять лет с вратарем Кемпером
В этом году голкипер выиграл Кубок Стэнли в составе «Колорадо».
13.07.2022 21:22
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Тампа-Бэй» заключила новый контракт с Сергачевым с сезона-2023/24
«Тампа-Бэй» заключила новый контракт с Сергачевым с сезона-2023/24
Российский хоккеист обеспечен на девять лет.
13.07.2022 20:32
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Хотим видеть полный стадион — будем биться за каждого болельщика». Галактионов — о новом сезоне «Пари НН»
Главный тренер клуба РПЛ из Нижнего Новгорода Михаил Галактионов на презентации команды поделился ожиданиями от стартующего сезона РПЛ.
«Факел» быстро потухнет? «Торпедо» — уровень «Оренбурга»? Расклады внизу РПЛ-2022/23
Чемпионская интрига в РПЛ перед стартом сезона просматривается слабо, а вот с теми, кто вылетит, все не так просто.
«У меня оформить Fan ID получилось». Глава РПЛ — о старте футбольного сезона
Исполняющий обязанности президента Российской Премьер-Лиги Александр Алаев после общего собрания лиги высказался о самых актуальных вопросов касательно старта сезона-2022/23.
Все зависит от того, кто в «Зените» будет бить пенальти. Расклады на бомбардирскую гонку РПЛ-2022/23
Победу в РПЛ-2022/23 заранее отдают «Зениту», а вот кто станет лучшим бомбардиром турнира, предсказать не так просто.
Самсонов в «Торонто», Михеев в «Ванкувере», Любушкин в «Баффало». Ильин день в НХЛ
Сразу три наших Ильи сменили клубы за океаном.
Есть бразильцы у «Зенита» — нет интриги! Расклады на верхних этажах РПЛ
15 июля матчем «Зенита» и «Химок» стартует чемпионат России, победитель в котором, по мнению букмекеров, уже известен. Питерский клуб считается единственным претендентом на золото, и ни у кого нет никаких сомнений, что команда Сергея Семака завоюет пятый титул подряд.
Третий по деньгам в истории НХЛ! Как Малкин дожал «пингвинов»
Евгений Малкин, судя по всему, останется в «Питтсбург Пингвинз» до конца своей замечательной карьеры, все-таки подписав с клубом новый четырехлетний контракт.
У нового генспонсора РПЛ возникли первые разногласия с клубами. Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
Операция «Ы». Неужели Федуну в «Спартаке» нашли замену?
Молва очередной раз отодвигает Леонида Федуна от управления «Спартаком». Источники уверяют, что его место может занять Александр Матыцын.
Гран-при по фигурному катанию без России, но с Англией! Абсурд или эксперимент?
Международная федерация катания на коньках назвала места проведения всех турниров серии Гран-при нынешнего года. Вместо привычных России и Китая этапы примут Финляндия и Великобритания.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика