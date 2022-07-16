Генменеджер «Питтсбурга» объяснил, почему клуб подписал новый контракт с Малкиным

Генеральный менеджер «Питтсбурга» Рон Хекстолл рассказал, почему клуб решил подписать новое соглашение с российским форвардом Евгением Малкиным.

Напомним, что клуб НХЛ заключил с 35-летним россиянином трудовое соглашение, рассчитанное на четыре года. В общей сложности по новому контракту Малкин заработает 24,4 млн долларов.

«Мы всегда говорили, что побеждать в стартовом раунде плей-офф Кубка Стэнли — обычно самая сложная задача. Последние два сезона вселяют веру, что эта обойма хоккеистов по-прежнему обладает нереализованным потенциалом, у неё есть шанс претворить в жизнь парочку впечатляющих вещей. Именно поэтому мы решили продлить контракт», — цитирует Хекстолла The Pittsburgh Tribune Live.

Напомним, что в 2004 году Малкин был выбран «Питтсбургом» в первом раунде драфта под общим вторым номером. Всего за клуб хоккеист отыграл 981 матч, в которых набрал 1146 (444 + 702) очков. Вместе с «Пингвинз» форвард стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли.