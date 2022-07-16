На обладателя Кубка Стэнли Кадри претендуют четыре клуба

Стали известны клубы НХЛ, которые претендуют на канадского нападающего Назема Кадри.

По информации The Fourth Period, в услугах 31-летнего хоккеиста заинтересованы «Нью-Йорк Айлендерс», «Сиэтл», «Оттава» и «Анахайм». Представители Кадри ведут переговоры с этими командами.

Отмечается, что Назем может продолжит выступление за «Колорадо», с которым выиграл Кубок Стэнли в минувшем сезоне. У «Эвеланш» остаются свободными 5,5 миллионов долларов под потолком зарплат.

В прошлом чемпионате Кадри набрал 87 (28+59) очков в 71 игре, к которым добавил 15 (7+8) баллов в розыгрыше плей-офф.