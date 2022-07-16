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Адвокат Федотова подтвердил, что вратарь находится в Архангельской области

Ранее сообщалось, что хоккеиста перенаправили в другое место.
16 июля 2022 21:33
автор: Александр Шульгин

Адвокат голкипера Ивана Федотова опроверг различные слухи о местонахождении своего клиента.

«Федотов находится в Архангельской области на территории воинской части, как может поддерживает физическую форму и надеется на лучшее», - приводит слова юриста «РИА Новости».

Напомним, ранее сотрудники органов задержали Федотова буквально на улице и доставили в военкомат, где вратарю стало плохо, и его увезли на скорой. После выписки из больницы хоккеиста доставили в военкомат и отправили в Мурманскую область, а оттуда - на Новую Землю, где он и должен пройти срочную службу.

По последней информации Иван выписался из военно-морского госпиталя, в котором находился в связи с обострением гастрита.

По окончании минувшего сезона Иван подписал контракт с «Филадельфией Флайерз». В составе ЦСКА хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина, а на Олимпийских играх в Пекине завоевал серебро вместе со сборной России.

источник: «РИА Новости»
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Ранее сообщалось, что хоккеиста перенаправили в другое место.
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