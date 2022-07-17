Владелец «Миннесоты» нервничает из-за ситуации с Капризовым

Владелец «Миннесоты Уайлд» прокомментировал ситуацию с российским нападающим клуба Кириллом Капризовым.

Ранее в СМИ сообщалось, что 25-летнему хоккеисту дважды отказали во въезде в США, и форвард вернулся в Россию. Также появились слухи, что Капризов мог купить военный билет. Отец нападающего «Миннесоты» опроверг это.

«Очень трудно не нервничать по этому поводу, не так ли? Каждая команда, в которой есть российские хоккеисты, которые сейчас вернулись домой, уговаривает себя: «Нет-нет, мы не нервничаем». Мы, как и все остальные клубы НХЛ, будем счастливы, когда все игроки вернутся в США», – цитирует Крэйга Леопольда Yahoo Sports.

Ранее агент Шуми Бабаев заявил, что Капризов проходит курс реабилитации в Германии после операции.