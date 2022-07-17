В «Питтсбурге» рассказали, на какие уступки пошли ради нового контракта Малкина

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» рассказал о ходе переговоров по новому контракту российского нападающего Евгения Малкина.

Напомним, что клуб НХЛ заключил с 35-летним россиянином трудовое соглашение, рассчитанное на четыре года. В общей сложности по новому контракту Малкин заработает 24,4 млн долларов.

«Малкин пошел навстречу по сумме соглашения. После этого мы смогли сохранить необходимое место под потолком зарплат. Согласились дать ему тот срок контракта, который он хотел. Это был один из тех случаев, когда в переговорах обе стороны остались довольны», — цитирует Рона Хекстолла The Pittsburgh Tribune Live.

Напомним, что Малкин за клуб отыграл 981 матч, в которых набрал 1146 (444 + 702) очков.