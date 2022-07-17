Владелец «Миннесоты» высказался о возможности подписать Капризова на восемь лет

Владелец «Миннесота Уайлд» Крейг Леопольд ответил на вопрос, хотел ли бы он подписать с российским нападающим команды Кириллом Капризовым контракт на восемь лет.

«Конечно. Мы любим его. Послушайте, если бы мы могли подписать его на восемь лет, мы бы так и сделали», - приводит слова Леопольда Yahoo Sports.

Напомним, в регулярном чемпионате 2021/22 Капризов провел 81 матч, в котором набрал 108 (47+61) очков. В плей-офф Кубка Стэнли в активе россиянина шесть игр и восемь (7+1) очков.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Капризов может стать фигурантом дела об уклонении от службы в армии. Пока россиянин не вернулся в США.