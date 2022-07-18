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Жена Федотова передала послание вратаря с Крайнего Севера

Хоккеист проходит службу на острове Новая Земля.
18 июля 2022 08:11
автор: Александр Шульгин

Супруга голкипера сборной России по хоккею Ивана Федотова - Надежда передала послание от проходящего службу в армии вратаря.

«Благодарю всех своих болельщиков в эту трудную минуту, любителей хоккея, подписчиков за незримую поддержку, за комментарии под публикациями в СМИ. Ребята, спасибо, что не оставляете мою ситуацию без внимания! Благодарю всех, кто своим голосом и участием оставляет след в истории моей жизни. Благодарю профессиональное сообщество за точку зрения, какой бы она ни была. Я знаю, я слышу ваши голоса, и это дает мне силу и укрепляет веру в наилучший исход моей ситуации», - написала Надежда в своих соцсетях.

Напомним, ранее сотрудники органов задержали Федотова буквально на улице и доставили в военкомат, где вратарю стало плохо, и его увезли на скорой. После выписки из больницы хоккеиста доставили в военкомат и отправили в Мурманскую область, а оттуда - на Новую Землю, где он и должен пройти срочную службу.

По последней информации Иван выписался из военно-морского госпиталя, в котором находился в связи с обострением гастрита.

По окончании минувшего сезона Иван подписал контракт с «Филадельфией Флайерз». В составе ЦСКА хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина, а на Олимпийских играх в Пекине завоевал серебро вместе со сборной России.

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