Тертышный ответил на вопрос, когда он сможет уехать в НХЛ

Нападающий челябинского «Трактора» Никита Тертышный считает, что ему пока рано задумываться об отъезде за океан.

«Задумывался ли об отъезде в Америку? Все возможно. Но у меня два года контракта, и нужно доказать Челябинску и самому себе, что я не просто так играю в хоккей. Про Северную Америку спрашивайте меня через два года», - приводит слова хоккеиста пресс-служба КХЛ.

Добавим, что в сезоне 2021/22 игрок провел 49 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 35 (22+13) очков. В плей-офф Кубка Гагарина на счету 24-летнего форварда восемь (3+5) очков в 15 встречах.