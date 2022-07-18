КХЛ опубликовала календарь сезона-2022/23

В понедельник, 18 июля, на официальном сайте КХЛ был опубликовал календарь матчей регулярного чемпионата лиги на новый сезон.

Отмечается, что первая игра сезона состоится 1 сентября в Москве. В матче за Кубок Открытия встретятся ЦСКА и «Металлург» – финалисты прошедшего розыгрыша Кубка Гагарина.

По информации источника, регулярный чемпионат КХЛ завершится 26 февраля. При этом каждая команда лиги сыграет рекордное число матчей – 68. Внутри конференции коллективы проведут между собой по 10 матчей – дома и на выезде. Очных встреч команд из разных конференций будет 42. Также в рамках добора с целью повышения принципиальных матчей будет проведено еще 6 игр.

Напомним, что победителем Кубка Гагарина-2022 стал ЦСКА.