Суд зарегистрировал материалы по обращению об отмене призыва Федотова

Всеволожский городской суд зарегистрировал материалы об отмене решения о призыве в армию голкипера сборной России Ивана Федотова.

Напомним, ранее сотрудники органов задержали хоккеиста и доставили в военкомат, где вратарю стало плохо, и его увезли на скорой. После выписки из больницы Федотова доставили в военкомат и отправили в Мурманскую область, а оттуда - на Новую Землю, где он и должен пройти срочную службу.

«Всеволожский городской суд зарегистрировал материалы. Мы просим отменить решение призывной комиссии Санкт-Петербурга о прохождении срочной службы», — приводят «РИА Новости» слова Алексея Пономарева, адвоката хоккеиста.

Добавим, что в начале мая Федотов подписал однолетний контракт с «Филадельфией». В минувшем сезоне Иван стал обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА.