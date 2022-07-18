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Суд зарегистрировал материалы по обращению об отмене призыва Федотова

Хоккеист находится в Архангельской области на территории воинской части.
18 июля 2022 19:00
автор: Александр Поволоцкий

Всеволожский городской суд зарегистрировал материалы об отмене решения о призыве в армию голкипера сборной России Ивана Федотова.

Напомним, ранее сотрудники органов задержали хоккеиста и доставили в военкомат, где вратарю стало плохо, и его увезли на скорой. После выписки из больницы Федотова доставили в военкомат и отправили в Мурманскую область, а оттуда - на Новую Землю, где он и должен пройти срочную службу.

«Всеволожский городской суд зарегистрировал материалы. Мы просим отменить решение призывной комиссии Санкт-Петербурга о прохождении срочной службы», — приводят «РИА Новости» слова Алексея Пономарева, адвоката хоккеиста.

Добавим, что в начале мая Федотов подписал однолетний контракт с «Филадельфией». В минувшем сезоне Иван стал обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА.

источник: «РИА Новости»
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