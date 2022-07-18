Ларионов - о предстоящем сезоне КХЛ: Спринта не будет, будет марафон, это очень интересно

Главный тренер нижегородского «Торпедо» поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ.

Напомним, что 18 июля лига опубликовала календарь предстоящего чемпионата. Команды проведут по 68 матчей.

«В этом году довольно-таки необычный сезон, спринта не будет, будет марафон, это очень интересно. Здесь мы уже об этом думаем, говорим, проводим беседы внутри команды с тренерами, игроками. Сказали, что очень многие вещи надо пересмотреть в плане подготовки, питания, отдыха, сна, тренировочного процесса», - приводит ТАСС слова Ларионова.

Добавим, что согласно новому календарю, в сентябре «Торпедо» проведет 12 игр за 24 дня.