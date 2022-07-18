Василий Подколзин: Секьюрити «Ванкувера» после 24 февраля сказали обращаться, если будут проблемы

Российский форвард «Ванкувера» Василий Подколзин рассказал о мерах безопасности в клубе.

Отметим, что 21-летний хоккеист имеет действующий контракт с клубом.

«Оберегали ли от давления в клубе, когда после 24 февраля обострилась международная ситуация? Телохранителя ко мне не приставляли. Единственное — подошли секьюрити, которые ездят с «Ванкувером». Они сказали так: «Если будут какие-то проблемы, сразу говори». А так я вообще ничего не заметил», - приводит «Матч ТВ» слова Подколзина.

Напомним, в минувшем регулярном чемпионате Василий провел 79 матчей, в которых набрал 26 (14+12) очков.

«Ванкувер» занял десятое место в турнирной таблице Западной конференции и не вышел в плей-офф Кубка Стэнли.