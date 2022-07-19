Бывший форвард «Салавата Юлаева» Гранлунд перешел в «Лугано»

Финский нападающий Маркус Гранлунд, ранее покинувший состав «Салавата Юлаева», продолжит свою карьеру в Швейцарии. Хоккеист стал игроком «Лугано».

По информации пресс-служба команды, 29-летний форвард заключил контракт на два сезона.

Отметим, что Гранлунд защищал цвета «Салавата» с 2020 по 2022 годы. Всего в КХЛ он провел 100 матчей, забросил 34 шайбы и отдал 65 результативных передач.

Ранее в своей карьере хоккеист защищал цвета «Калгари Флэймз», «Ванкувер Кэнакс» и «Эдмонтон Ойлерз». В составе сборной Финляндии он стал победителем Олимпиады-2022 в Пекине.