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Кубок Стэнли и победа на Олимпиаде с участием сильнейших». Шестеркин - о карьерных целях

Российский вратарь выступает за «Нью-Йорк Рейнджерс».
19 июля 2022 17:21
автор: Александр Бойченко

Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин рассказал о своих главных карьерных целях.

— Учитывая наличие у вас олимпийского золота, главная хоккейная цель — Кубок Стэнли?

— Кубок Стэнли и победа на Олимпиаде с участием всех сильнейших, - приводит слова Шестеркина «РБК-Спорт».

Добавим, что в прошлом сезоне Шестеркин завоевал приз лучшему голкиперу регулярного чемпионата НХЛ - «Везину Трофи».

В сезоне-2021/22 26-летний вратарь провел 73 игры, отразил более 93, 30 процентов бросков и оформил шесть шат-аутов. Его команда дошла до финала до финала Восточной конференции Кубка Стэнли, уступив «Тампе-Бэй» в шести матчах (2:4).

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