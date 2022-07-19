Кубок Стэнли и победа на Олимпиаде с участием сильнейших». Шестеркин - о карьерных целях

Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин рассказал о своих главных карьерных целях.
— Учитывая наличие у вас олимпийского золота, главная хоккейная цель — Кубок Стэнли?
— Кубок Стэнли и победа на Олимпиаде с участием всех сильнейших, - приводит слова Шестеркина «РБК-Спорт».
Добавим, что в прошлом сезоне Шестеркин завоевал приз лучшему голкиперу регулярного чемпионата НХЛ - «Везину Трофи».
В сезоне-2021/22 26-летний вратарь провел 73 игры, отразил более 93, 30 процентов бросков и оформил шесть шат-аутов. Его команда дошла до финала до финала Восточной конференции Кубка Стэнли, уступив «Тампе-Бэй» в шести матчах (2:4).