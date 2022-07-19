Экс-голкипер «Вашингтона» Ванечек заключил контракт с «Нью-Джерси»

Чешский вратарь Витек Ванечек продолжит карьеру в «Нью-Джерси».

Как сообщает официальный сайт «дьяволов», контракт с 26-летним хоккеистом рассчитано на три года. Зарплата Ванечека составит 3,4 миллиона долларов за сезон.

В минувшем сезоне чешский хоккеист выступал за «Вашингтон». Столичный клуб обменял права на голкипера вместе с драфт-пиком во втором раунде драфта НХЛ. «Кэпиталз» получили два выбора.

В последнем чемпионате Витек провел 42 матча, в которых пропускал 2,67 шайбы за игру и отражал 90,8 процента бросков.

Ранее «Вашингтон» покинул российский вратарь Илья Самсонов. Он стал игроком «Торонто».