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«Салават Юлаев» официально объявил о расторжении контракта с Тихоновым

Экс-форвард российской сборной объявил о завершении карьеры.
19 июля 2022 20:34
автор: Александр Поволоцкий

«Салават Юлаев» и нападающий Виктор Тихонов расторгли соглашение по обоюдному согласию.

Как сообщает официальный сайт уфимского клуба, у 34-летнего спортсмена оставался еще год действующего контракта. Ранее Тихонов объявил о том, что завершил карьеру.

Виктор перешел в «Салават Юлаев» весной 2021 года. Добавим, что нападающий также выступал за «Аризону», «Чикаго», «Северсталь» СКА и «Ак Барс».

Тихонов является победителем ЧМ-2014, на том турнире он стал лучшим бомбардиром и снайпером первенства.

источник: ХК «Салават Юлаев»
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