«Салават Юлаев» официально объявил о расторжении контракта с Тихоновым

«Салават Юлаев» и нападающий Виктор Тихонов расторгли соглашение по обоюдному согласию.

Как сообщает официальный сайт уфимского клуба, у 34-летнего спортсмена оставался еще год действующего контракта. Ранее Тихонов объявил о том, что завершил карьеру.

Виктор перешел в «Салават Юлаев» весной 2021 года. Добавим, что нападающий также выступал за «Аризону», «Чикаго», «Северсталь» СКА и «Ак Барс».

Тихонов является победителем ЧМ-2014, на том турнире он стал лучшим бомбардиром и снайпером первенства.