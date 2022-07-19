Илья Михеев прокомментировал свой переход в «Ванкувер»

Российский нападающий «Ванкувера» Илья Михеев дал комментарий после перехода в «Кэнакс».

«В «Ванкувере» появится больше возможностей раскрыть свой потенциал, в том числе в зоне атаки. В «Торонто» тяжело попасть в топ-6. В «Ванкувере» я постараюсь воспользоваться этим шансом», - приводит слова хоккеиста «СЭ».

Ранее сообщалось, что четырехлетнее соглашение с Михеевым заключено на общую сумму 19 млн долларов.

Добавим, что Илья три года играл за «Торонто» в прошлом сезоне 27-летний россиянин провел 53 матча в регулярном чемпионате НХЛ и семь игр в Кубке Гагарина, где набрал 32 (21+11) и 4 (2+2) очка соответственно.