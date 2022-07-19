Шипачев оценил шансы Федотова вернуться в хоккей на высоком уровне после армии

Капитан сборной России по хоккею Вадим Шипачев высказался о положении бывшего вратаря ЦСКА Ивана Федотова, который был вынужден отправиться на Новую землю для прохождения срочной армейской службы.

«Легко ли после армии вернуться в большой спорт? Смотря, сколько Федотов будет служить. Если он проведет целый год без хоккея и тренировок, это очень тяжело. Понятно, что парню только 25 лет и он может сразу же набрать форму.

Есть игроки, которые могут так делать. А бывают те, кто пропустит три-четыре месяца и уже не сможет вернуться на пик формы. Я надеюсь, что Федотов относится к первому типу и у него все будет хорошо», — приводит слова Шипачева «Матч ТВ».

Напомним, ранее сотрудники органов задержали Федотова в Санкт-Петербурге и доставили в военкомат, где вратарю стало плохо, и его увезли на скорой. После выписки из больницы хоккеиста доставили в военкомат и отправили в Мурманскую область, а оттуда – на Новую Землю, где он и должен пройти срочную службу.