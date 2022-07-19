Михеев рассказал, почему не стал переходить в «Вашингтон»

Российский форвард «Ванкувера» Илья Михеев в межсезонье вел переговоры по трансферу в «Вашингтон».

Напомним, что 27-летний хоккеист перешел в «Кэнакс» 13 июля. Ранее Михеев защищал цвета «Торонто».

«Мы взвесили все «за» и «против», посмотрели составы. Интересовался не только «Вашингтон», но и другие клубы. Мы решили сделать ставку на «Ванкувер» — из-за состава и не только. Больше всех разговаривали с «Кэнакс», - приводит «Спорт-Экспресс» слова Михеева.

Добавим, что в минувшем сезоне нападающий провел 53 матча, в которых набрал 32 (21+11) очка при показателе полезности «+16».