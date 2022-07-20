Генсек ИИХФ - о переговорах с Россией: «Время еще не пришло»

Генеральный секретарь ИИХФ Матти Нурминен рассказал, что пока у организации не было контактов с российской стороной.

«В течение первых нескольких недель моей работы мы не контактировали с Федерацией хоккея России. Ни мы с ними, ни они с нами. Бывает, что мир меняется, оставляем двери открытыми. Но сейчас еще не пришло время, - приводит слова Нурминена Iltalehti.

Добавим, что ИИХФ отстранила сборную России от участия в турнирах под своей эгидой, а также забрала у страны право проведения двух чемпионатов мира 2023 года: молодежного в Омске и Новосибирске и взрослого в Санкт-Петербурге, перенеся их в другие страны.