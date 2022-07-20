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Канадский защитник «Сибири» Мерфи был вынужден покинуть команду

Хоккеист улетел на родину.
20 июля 2022 10:35
автор: Александр Шульгин

Канадский защитник «Сибири» Тревор Мерфи был вынужден срочно улететь на родину.

«Мерфи придется частично пропустить подготовку к сезону в связи тяжелой болезнью отца. Защитник «Сибири» был вынужден срочно улететь в Канаду. Надеемся на лучшее! Тревор, держись, мы с тобой!», - говорится в сообщении на сайте клуба.

В регулярном чемпионате 2021/22 27-летний канадец провел 26 матчей, в которых набрал 19 (6+13) очков.

По окончании сезона клуб продлил контракт с игроком на один год.

источник: ХК «Сибирь»
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