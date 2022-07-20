Знарок едва не поругался с журналистом из-за вопроса про состав «Ак Барса»

Главный тренер казанского «Ак Барса» Олег Знарок раздраженно ответил журналисту, задавшему вопрос о составе команды.

«Зачем сравнивать с 2005 годом, тогда из НХЛ подъехало столько народу! Как вы можете это сравнивать? Какой «дрим-тим», там собрали нхловцев, а здесь - свои ребята. Читаю везде: «Казань, Казань, Казань». А другие команды, что, не купили? Купили. Там что, нет имен? ЦСКА, чемпион, посмотрите на их состав, «Авангард» подбирает состав, СКА, «Магнитка». Почему про те составы не говорите? У нас ни одного иностранца нет. Радулов? Я про иностранцев говорю, что ты дурку включаешь?», - приводит слова наставника «РИА Новости».

Напомним, специалист возглавил команду по окончании минувшего сезона, сменив на тренерском мостике Дмитрия Квартальнова.

В межсезонье казанцы провели мощную селекцию, приобретя таких хоккеистов, как Александр Радулов, Вадим Шипачев, Станислав Галиев, а также защитник Вячеслав Войнов.

В настоящее время на просмотре в команде также находится Максим Чудинов. Кроме того, клуб продлил контракт со своим ветераном Данисом Зариповым.