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Малкин не в восторге от нового контракта с «Питтсбургом»

Ранее россиянин подписал четырехлетнее соглашение.
21 июля 2022 16:43

Журналист The Athletic Джош Йохе считает, что российский нападающий Евгений Малкин недоволен новым контрактом с «Питтсбургом».

Напомним, что клуб НХЛ заключил с 35-летним россиянином трудовое соглашение, рассчитанное на четыре года. В общей сложности по новому контракту Малкин заработает 24,4 млн долларов.

«Малкин явно не в восторге от того, как прошли переговоры, он не в восторге и от подписанного им контракта. Переговоры были спорными. «Питтсбург» выиграл в этих переговорах», - приводит слова Йохе The Athletic.

Добавим, что Малкин за клуб отыграл 981 матч, в которых набрал 1146 (444 + 702) очков.

источник: The Athletic
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