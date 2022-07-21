В «Тампе» объяснили, почему решили сделать Сергачева одним их самых высокооплачиваемых игроков клуба

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Жюльен БрисБуа объяснил, почему клуб решил сделать российского защитника Михаила Сергачева одним из самых высокооплачиваемых хоккеистов клуба.

Напомним, что 13 июля «молнии» заключили новый восьмилетний контракт с российским хоккеистом на сумму 68 млн долларов.

«Сергачев обладает всеми данными, чтобы его прогресс не останавливался. Осознавать, что ближайшие девять сезонов Серги будет частью «Тампы», очень обнадеживает», - приводит слова БрисБуа The Athletic.

Сергачев играет за «молний» с 2017 года и помог команде завоевать два Кубка Стэнли.

В прошлом сезоне на его счету 78 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и 23 игры в Кубке Стэнли, где он набрал 38 (7+31) и 10 (2+8) очков.