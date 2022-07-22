Хоккеист сборной Чехии Клок заявил, что он получал сообщения с угрозами из-за выступлений в России

Защитник «Аризоны Койотис» Лукаш Клок, ранее расторгнувший контракт с «Нефтехимиком», рассказал о том, по какой причине он покинул Россию.

Отметим, что 27-летний чех выступал за нижнекамский клуб в сезоне-2021/22. Всего за команду из Татарстана он провел 48 матчей, забросил шесть шайб и отдал 29 результативных передач.

– Журналисты нагнетают обстановку касаемо всех вещей, которые тем или иным образом связаны с Россией. Получал ли я угрозы? Да...мне поступали сообщения с угрозами от людей с фейковых страниц в соцсетях. Конечно, было неприятно все это читать. Вернулся бы я «Нефтехимик»? У меня были предложения из Швейцарии, Финляндии и Чехии. В любом случае, я бы не вернулся в Россию, – цитирует Клока Sport.cz.

Добавим, что с 2016 года Клок вызывается в сборную Чехии. В 2021-м он принял участие в чемпионате мира.

Ранее в своей карьере хоккеист защищал цвета «Слована» и «Лукко».