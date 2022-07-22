Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Хоккеист сборной Чехии Клок заявил, что он получал сообщения с угрозами из-за выступлений в России

Прошедший сезон защитник провел в «Нефтехимике».
22 июля 2022 17:56
автор: Владислав Корегин

Защитник «Аризоны Койотис» Лукаш Клок, ранее расторгнувший контракт с «Нефтехимиком», рассказал о том, по какой причине он покинул Россию.

Отметим, что 27-летний чех выступал за нижнекамский клуб в сезоне-2021/22. Всего за команду из Татарстана он провел 48 матчей, забросил шесть шайб и отдал 29 результативных передач.

– Журналисты нагнетают обстановку касаемо всех вещей, которые тем или иным образом связаны с Россией. Получал ли я угрозы? Да...мне поступали сообщения с угрозами от людей с фейковых страниц в соцсетях. Конечно, было неприятно все это читать. Вернулся бы я «Нефтехимик»? У меня были предложения из Швейцарии, Финляндии и Чехии. В любом случае, я бы не вернулся в Россию, – цитирует Клока Sport.cz.

Добавим, что с 2016 года Клок вызывается в сборную Чехии. В 2021-м он принял участие в чемпионате мира.

Ранее в своей карьере хоккеист защищал цвета «Слована» и «Лукко».

источник: Sport.cz
Это интересно:
Хоккеист сборной Чехии Клок заявил, что он получал сообщения с угрозами из-за выступлений в России
Прошедший сезон защитник провел в «Нефтехимике».
22.07.2022 17:56
Хоккей
автор: Владислав Корегин
В «Тампе» объяснили, почему решили сделать Сергачева одним их самых высокооплачиваемых игроков клуба
Российский хоккеист за восемь лет получит 68 млн долларов.
21.07.2022 21:25
Хоккей
Малкин не в восторге от нового контракта с «Питтсбургом»
Ранее россиянин подписал четырехлетнее соглашение.
21.07.2022 16:43
Хоккей
Канадский нападающий Вароне пополнил состав «Спартака»
Хоккеист заключил с командой КХЛ контракт сроком на один год.
21.07.2022 14:20
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Знарок едва не поругался с журналистом из-за вопроса про состав «Ак Барса»
Специалист не считает свой «Ак Барс» безусловным фаворитом сезона.
20.07.2022 14:46
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Канадский защитник «Сибири» Мерфи был вынужден покинуть команду
Хоккеист улетел на родину.
20.07.2022 10:35
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Генсек ИИХФ - о переговорах с Россией: «Время еще не пришло»
Национальная сборная отстранена от участия в международных соревнованиях.
20.07.2022 09:11
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Михеев рассказал, почему не стал переходить в «Вашингтон»
Нападающий заключил с «Торонто» четырехлетний контракт на общую сумму 19 миллионов долларов.
19.07.2022 22:20
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Шипачев оценил шансы Федотова вернуться в хоккей на высоком уровне после армии
Ранее бывшего голкипера ЦСКА отправили на Новую землю для прохождения срочной службы.
19.07.2022 22:07
Хоккей
автор: Александр Бойченко
Илья Михеев прокомментировал свой переход в «Ванкувер»
Ранее россиянин защищал цвета «Торонто».
19.07.2022 21:52
Хоккей
«Новый формат матча за корону предлагал не Карлсен, а ФИДЕ!» Карякин — об отказе чемпиона и своей победе в Лужниках
Российский гроссмейстер Сергей Карякин, ставший победителем «турнира звезд» на шахматном форуме Moscow Open 2022, прокомментировал «Плеймейкеру» свой успех – и, конечно, сенсационный отказ Магнуса Карлсена играть матч за звание чемпиона мира с Яном Непомнящим.
«Матрасник», «дьявол» или снова «сливочный»? Роналду пора определяться с клубом
Криштиану Роналду по-прежнему отсутствует в расположении «МЮ», который ведет подготовку к новому сезону, однако эта неопределенность не может продолжаться вечно.
От контракта Вендела до скандала с Тартаковой. Обзор мемов
Главные новости футбола и других видов спорта в картинках и видосиках.
2-й тур РПЛ с матчем Федотова против «Сочи»: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
22 - 24 июля пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о втором туре.
Кто выживет в адской жаре на автодроме «Поль Рикар»? Расклады и лучшие ставки на Гран-при Франции
22 - 24 июля состоится двенадцатый этап чемпионата «Формулы-1», который обещает захватывающую борьбу лучших гонщиков мира. «Плеймейкер» взвешивает шансы участников.
Что все-таки с Пиняевым? Судя по всему, парня ждет операция и полгода без футбола
Информация о состоянии здоровья 17-летнего таланта «Крыльев Советов» Сергея Пиняева вызывает все большую тревогу.
Зенито Американа! Наш чемпион собрал основу из южноамериканцев, но как же забота о российском футболе?
Несколько недель назад казалось, что исход легионеров из РПЛ будет массовым и примет необратимый характер. Но на деле все получилось не совсем так.
Пока Карякин побеждал, все вокруг обсуждали Карлсена. Как в Лужниках прошел Международный шахматный форум
В Москве завершился шахматный форум Мoscow Open-2022. В финале «турнира звезд» Сергей Карякин обыграл Александра Грищука.
«Колено стало размером с футбольный мяч». История страшной травмы Роналдо
Коленная чашечка бразильской суперзвезды взорвалась прямо на поле, а крики и слезы услышал весь мир. «Плеймейкер» вспоминает историю, вероятно, самой знаменитой травмы в мировом футболе, случившейся в 2000 году.
Реанимация? Трава в легком?? Парализация руки??? Что за кошмар случился с главным футбольным талантом России
17-летний полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев, который входит в рейтинг лучших молодых футболистов мира, внезапно оказался на больничной койке.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика