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Лайне подписал новый контракт с «Коламбусом» – финн будет зарабатывать 8,7 млн долларов в год

Хоккеист останется в команде как минимум до конца сезона-2026/27.
Лайне подписал новый контракт с «Коламбусом» – финн будет зарабатывать 8,7 млн долларов в год
22 июля 2022 23:23
автор: Владислав Корегин
автор фото: ХК «Коламбус Блю Джекетс»

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Патрик Лайне продлил контракт с клубом до 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба команды НХЛ.

Отмечается, что по новому трудовому соглашению зарплата 24-летнего финна в стане «синерубашечников» составит 8,7 млн долларов в год. Таким образом, хоккеист заработает за четыре сезона 34,8 млн долларов.

Напомним, Лайне выступал за «Коламбус» с 2021 года. В прошедшем сезоне форвард отыграл за команду 56 матчей, в которых он забросил 26 шайб и отдал 30 результативных передач.

Ранее в своей карьере финский игрок защищал цвета «Виннипег Джетс». Всего в НХЛ он набрал 327 (176+151) очков в 407 встречах.

источник: ХК «Коламбус Блю Джекетс»
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Лайне подписал новый контракт с «Коламбусом» – финн будет зарабатывать 8,7 млн долларов в год
Лайне подписал новый контракт с «Коламбусом» – финн будет зарабатывать 8,7 млн долларов в год
Хоккеист останется в команде как минимум до конца сезона-2026/27.
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