Лайне подписал новый контракт с «Коламбусом» – финн будет зарабатывать 8,7 млн долларов в год

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Патрик Лайне продлил контракт с клубом до 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба команды НХЛ.

Отмечается, что по новому трудовому соглашению зарплата 24-летнего финна в стане «синерубашечников» составит 8,7 млн долларов в год. Таким образом, хоккеист заработает за четыре сезона 34,8 млн долларов.

Напомним, Лайне выступал за «Коламбус» с 2021 года. В прошедшем сезоне форвард отыграл за команду 56 матчей, в которых он забросил 26 шайб и отдал 30 результативных передач.

Ранее в своей карьере финский игрок защищал цвета «Виннипег Джетс». Всего в НХЛ он набрал 327 (176+151) очков в 407 встречах.