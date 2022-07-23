Форвард «Калгари» Мэттью Ткачак стал игроком «Флориды»

Нападающий «Калгари» Мэттью Ткачак стал игроком «Флориды».

За уход 24-летнего американца «Флэймз» получили форварда Джонатана Юбердо, защитника Маккензи Уигара, а также нападающего-проспекта Коула Швиндта и защищенный выбор в первом раунде драфта НХЛ 2025 года.

Отмечается, что Ткачак подписал с «пантерами» 8-летний договор и заработает 76 миллионов долларов.

Ранее игрок заявил руководству «Калгари», что хочет сменить клубную прописку.

В прошедшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ хоккеист отыграл 82 матча и набрал 104 (42+62) очка. Также на его счету 12 матчей в Кубке Стэнли и 10 (4+6) очков.