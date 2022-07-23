Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Форвард «Калгари» Мэттью Ткачак стал игроком «Флориды»

Клубы провели обмен.
23 июля 2022 08:57
автор: Артур Гичунцев

Нападающий «Калгари» Мэттью Ткачак стал игроком «Флориды».

За уход 24-летнего американца «Флэймз» получили форварда Джонатана Юбердо, защитника Маккензи Уигара, а также нападающего-проспекта Коула Швиндта и защищенный выбор в первом раунде драфта НХЛ 2025 года.

Отмечается, что Ткачак подписал с «пантерами» 8-летний договор и заработает 76 миллионов долларов.

Ранее игрок заявил руководству «Калгари», что хочет сменить клубную прописку.

В прошедшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ хоккеист отыграл 82 матча и набрал 104 (42+62) очка. Также на его счету 12 матчей в Кубке Стэнли и 10 (4+6) очков.

источник: ХК «Калгари Флэймз»
Это интересно:
Форвард «Калгари» Мэттью Ткачак стал игроком «Флориды»
Клубы провели обмен.
23.07.2022 08:57
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Лайне подписал новый контракт с «Коламбусом» – финн будет зарабатывать 8,7 млн долларов в год
Лайне подписал новый контракт с «Коламбусом» – финн будет зарабатывать 8,7 млн долларов в год
Хоккеист останется в команде как минимум до конца сезона-2026/27.
22.07.2022 23:23
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Защитник «Каролины» Кин в ближайшее время перейдет в «Спартак»
Контракт американского хоккеиста с красно-белыми будет рассчитан на один сезон.
22.07.2022 20:58
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Хоккеист сборной Чехии Клок заявил, что он получал сообщения с угрозами из-за выступлений в России
Прошедший сезон защитник провел в «Нефтехимике».
22.07.2022 17:56
Хоккей
автор: Владислав Корегин
В «Тампе» объяснили, почему решили сделать Сергачева одним их самых высокооплачиваемых игроков клуба
Российский хоккеист за восемь лет получит 68 млн долларов.
21.07.2022 21:25
Хоккей
Малкин не в восторге от нового контракта с «Питтсбургом»
Ранее россиянин подписал четырехлетнее соглашение.
21.07.2022 16:43
Хоккей
Канадский нападающий Вароне пополнил состав «Спартака»
Хоккеист заключил с командой КХЛ контракт сроком на один год.
21.07.2022 14:20
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Знарок едва не поругался с журналистом из-за вопроса про состав «Ак Барса»
Специалист не считает свой «Ак Барс» безусловным фаворитом сезона.
20.07.2022 14:46
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Канадский защитник «Сибири» Мерфи был вынужден покинуть команду
Хоккеист улетел на родину.
20.07.2022 10:35
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Генсек ИИХФ - о переговорах с Россией: «Время еще не пришло»
Национальная сборная отстранена от участия в международных соревнованиях.
20.07.2022 09:11
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Нурмагомедов забьет Гонсалеса в первом же раунде! Расклад и лучшие ставки на Bellator 283
Утром 23 июля по московскому времени в американской Такоме состоится очередной турнир под эгидой Bellator, в одном из главных боев которого будет биться Усман Нурмагомедов. «Плеймейкер» оценивает шансы в этом и других противостояниях вечера.
Восемь иностранцев в старте — и три российских гола! Как «Зенит» разгромил «Крылья»
В стартовом матче 2-го тура РПЛ чемпион страны в Санкт-Петербурге легко переиграл самарский клуб – 3:0.
Шведы отменили визит Трусовой, канадцы передумали брать девушку Касаткиной. Межсезонье в фигурном катании
Обзор последних событий в «фигурке».
«Новый формат матча за корону предлагал не Карлсен, а ФИДЕ!» Карякин — об отказе чемпиона и своей победе в Лужниках
Российский гроссмейстер Сергей Карякин, ставший победителем «турнира звезд» на шахматном форуме Moscow Open 2022, прокомментировал «Плеймейкеру» свой успех – и, конечно, сенсационный отказ Магнуса Карлсена играть матч за звание чемпиона мира с Яном Непомнящим.
«Матрасник», «дьявол» или снова «сливочный»? Роналду пора определяться с клубом
Криштиану Роналду по-прежнему отсутствует в расположении «МЮ», который ведет подготовку к новому сезону, однако эта неопределенность не может продолжаться вечно.
От контракта Вендела до скандала с Тартаковой. Обзор мемов
Главные новости футбола и других видов спорта в картинках и видосиках.
2-й тур РПЛ с матчем Федотова против «Сочи»: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
22 - 24 июля пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о втором туре.
Кто выживет в адской жаре на автодроме «Поль Рикар»? Расклады и лучшие ставки на Гран-при Франции
22 - 24 июля состоится двенадцатый этап чемпионата «Формулы-1», который обещает захватывающую борьбу лучших гонщиков мира. «Плеймейкер» взвешивает шансы участников.
Что все-таки с Пиняевым? Судя по всему, парня ждет операция и полгода без футбола
Информация о состоянии здоровья 17-летнего таланта «Крыльев Советов» Сергея Пиняева вызывает все большую тревогу.
Зенито Американа! Наш чемпион собрал основу из южноамериканцев, но как же забота о российском футболе?
Несколько недель назад казалось, что исход легионеров из РПЛ будет массовым и примет необратимый характер. Но на деле все получилось не совсем так.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика