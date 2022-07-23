Есмантович – о деле Федотова: ХК ЦСКА никакого отношения к армии не имеет

Президент ЦСКА Игорь Есмантович высказался о деле бывшего вратаря армейцев Ивана Федотова. Ранее россиянин был задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками военкомата и отправлен на Новую землю для прохождения срочной службы.

«Отправили ли мы Федотова в армию? Мы никакого отношения вообще к армии не имеем – мы же коммерческий клуб. Мы обиделись, что он не подписал контракт? Что значит «мы обиделись» — он что, первый уезжает… Мы уже обижались и на Радулова, и на Нестерова, на Мамина, на Любимова и на Киселевича – на кого только ни обижались. У нас все возвращались и играют», – передает слова Есмантовича «Чемпионат».

Напомним, ранее сотрудники органов задержали Федотова в Санкт-Петербурге и доставили в военкомат, где вратарю стало плохо, и его увезли на скорой. После выписки из больницы хоккеиста доставили в военкомат и отправили в Мурманскую область, а оттуда – на Новую Землю, где он и должен пройти срочную службу.